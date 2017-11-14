В конце октября Казань принимала Всероссийский конгресс медсестер. На этом мероприятии журналистам озвучили интересный факт: до 80% всей заботы о больных ложится на плечи медсестер. А какое же вознаграждение они получают за такой труд?

«КВ» рассказали, что медсестры, работающие в поликлиниках, получают около 20 тысяч рублей и более. Однако сами работницы свою зарплату в разговоре с нами назвали недостойной. А так ли это на самом деле? Какие трудности в своей профессии испытывают медсестры и какую зарплату получают?

Мы пообщались с медсестрой одной из казанских поликлиник. Рассказать о своих проблемах она согласилась на анонимных условиях. Наша героиня, которую назовем Еленой, посвятила себя этой профессии и отдала ей 24 года. Она и сейчас продолжает трудиться, но считает дни, когда выйдет на пенсию и сможет отдохнуть.

О работе и оплате

Несколько лет Елена проработала процедурной медсестрой. Занималась выполнением внутривенных, внутримышечных, подкожных инъекций по назначению лечащего врача, забором анализов, отправкой образцов в соответствующие лаборатории, стерилизацией инструментов, заполнением документации. Работы было много, а зарплата действительно казалась не соответствующей уровню труда. Елена считала, что трудится не меньше врачей, но получает совсем другое жалованье. Сейчас она работает участковой медсестрой. Здесь обязанности иные.

- Все трудности приема пациентов ложатся на нас. Бланки, направления, амбулаторные карты, помощь в проведении диспансеризации, вакцинации, ведение документации и миллион мелочей, которые необходимо выполнять день за днем. Все это изматывает. Быть участковой медсестрой не легче, чем процедурной, а зарплаты практически одинаковые. Я часто слышу от пожилых, как они жалуются, что получают пенсию в 10 - 12 тысяч рублей. У нас оклад составляет 8,5 тысячи рублей плюс надбавки. В итоге выходит 18 - 20 тысяч, но это и за счет стажа в том числе, - рассказала она нам.

Ради справедливости стоит отметить, что у медсестер места работы бывают разные, в зависимости от этого варьируется и оплата. К примеру, операционная медсестра в частной клинике может зарабатывать до 40 тысяч рублей в месяц, процедурная - до 25 тысяч. Наиболее выгодными отраслями наша героиня назвала стоматологию, кардиологию, хирургию и косметологию.

- Лично мне приятнее работать с пациентами государственных учреждений, чем с пациентами частных клиник. У нас люди все же добрее, отзывчивее. А там они считают, что если платят деньги, то им все должны. У меня многие знакомые работают в платных клиниках. По деньгам это выгоднее. Моя подруга, работающая старшей медсестрой в частной стоматологической клинике, имеет оклад 25 тысяч рублей и премии. Кроме того, переработки у них оплачиваются индивидуально - за каждый час. Но она сильно устает от капризов пациентов, - отметила Елена.

Врачи и медсестры

Особая тема - взаимоотношения внутри коллектива. Здесь два момента, оказывающих сильное влияние на внутреннюю атмосферу. Первый - отношение пациентов к врачам и медсестрам.

- На Новый год, 8 Марта, День медработника благодарные пациенты дарят врачам коробки конфет, кофе, чай. Знаете, любая мелочь приятна. Душа радуется, когда больные приходят не с претензиями, а со словами благодарности. Но про нас, медсестер, они забывают. Не подумайте, что мы выпрашиваем шоколадки. Нет. Но можно же и нас поздравить - просто теплым словом. А врачи подаренными вещами не делятся, все уносят домой. Хотя с пациентами мы работаем вместе, и непонятно, кто больше, - посетовала Елена.

Второй момент - отношение врачей к высшему сестринскому образованию. Наша героиня пожаловалась на то, что многие доктора с чувством собственного превосходства относятся к медсестрам, к полученному ими образованию:

- Мы же все-таки общаемся между собой, обсуждаем, кто из знакомых где работает. В такие моменты и вырываются у врачей неприятные выражения в наш адрес. «Раз не хватает у нее опыта и знаний вести прием, пошла бы медсестрой работать, там ничего уметь не надо», - могут сказать в разговоре они. Лично мне становится очень стыдно и неловко после этих слов. Но в целом в нашей поликлинике хорошая атмосфера, мы не ругаемся, не работаем по принципу «принеси - подай». Врачи бывают разные. Одни смотрят высокомерно, другие доброжелательны со всеми - от пациентов до медсестер и уборщиков.

Пациенты и сопровождающие

Елена рассказала нам, что за годы работы у нее появились настоящие друзья среди пациентов. Но есть и те, кто изрядно портит медикам настроение.

- Самый изматывающий тип пациентов - это те, кто считают поликлинику своим домом, знают ее работников лучше главврача. В основном это люди пожилого возраста с несколькими хроническими болезнями. Чуть давление поднимется или голова закружится - они приходят к нам и требуют помощи. Хотя врач им давно выписал препараты, объяснил, что надо делать в таких ситуациях. Но им нравится проводить часы в поликлинике, говорить на каждом углу, что мы бездействуем, не выполняем свою работу. «Какие врачи пошли! Только за деньги лечат. Я пожалуюсь на вас на телевидение, приедут с камерами завтра. Будете знать», - бесконечно ворчат они. У нас есть 2 - 3 таких завсегдатая. На нервы это, конечно, действует. Отдельная история - сопровождающие больных. Вот кто чаще всего начинает ругань в коридорах с пациентами. Но при появлении врача они строят из себя самых правильных и вежливых, - отметила наша героиня.

На «ты» - обидно

Вроде бы мелочь, но оказалось, что медсестер обижает обращение на «ты». Им неприятно, когда пациенты тыкают. Так что не забывайте про вежливое отношение к тем, кто выполняет большую часть важной работы, хоть и невидимой глазу многих.

- Сколько лет происходит одно и то же: пациенты к врачам обращаются на «вы», а нам могут позволить себе тыкать. «Объясни, пожалуйста, что здесь написано» или «Не найдешь такую-то бумагу?» и т. д. Такое происходит не так часто, но иногда случается. Это неприятно и всегда вызывает некую растерянность, не знаешь, как на это реагировать. Но мы не подаем виду и работаем дальше. Еще больше обидно, когда сами врачи при пациентах начинают давать указания на «ты», - поделилась Елена.

О личном

В конце нашей беседы Елена подчеркнула, что все-таки любит свою работу по-настоящему. Она верит, что добро, сделанное для пациентов, вернется в многократном размере к ее детям:

- Лет семь назад мой сын поступал в университет, на платное образование у нас денег не было. Тогда в год надо было бы отдавать около 60 тысяч рублей. Я молилась, чтобы он попал на бюджет, получил достойное образование. Мы не верили, но чудо произошло, на ЕГЭ сын набрал высокие баллы. В тот момент я еще больше убедилась в том, что профессия медработника - дар от Бога.