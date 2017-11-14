Побывав на днях в гостях в микрорайоне «Салават Купере» у недавно переехавшей туда подруги, решила осмотреть новостройки на улице А.Арсланова.

Из-под строительного вагончика, радостно виляя хвостиками, навстречу мне выкатились сразу 9 кутят. Голодные, наверное, мелькнула мысль.

- Их подкармливают, видишь, - успокоил сын, показав на «пазик», возле которого крутились и взрослые собаки, и их многочисленное потомство.

Возвращались от новоселов уже затемно. Кутята сжались в кучку, тесно прижавшись друг к другу на мерзлой земле. Отломив солидный ломоть хлеба, направляюсь к щенкам, на ходу деля его на куски. Бросаю хлеб, а навстречу мне уже бегут три взрослые псины, наверное, мамаши кутят. Кидаю хлеб и им, но собаки, не реагируя на еду, вдруг начинают кусать мне ноги, рыча и лая. Я не ожидала такой реакции. Сделала шаг навстречу, замахнулась, прикрикнула. Собаки отступили, а я возвратилась к машине, где обнаружила кровоточащую рану под коленкой, сильный след от укуса на другой ноге, порванные колготки и брюки.

В травмпункт мы доехали за час. Все это время я чувствовала, как из раны по ноге текла кровь. В травмпункте подробно расспросили, как все произошло и где. «Вы сами спровоцировали их?» - задали главный вопрос. Получается, что сама, раз собаки-матери бросились защищать своих кутят, справедливо решив, что я могу причинить вред их хвостатым детишкам.

И все-таки такой реакции на добро не ожидала. Собак я не боюсь - они годами жили у нас дома. Не испугалась их и сумела отогнать. А если бы кормить собак стал ребенок? Все могло бы кончиться гораздо хуже.

Теперь мне нужно сделать прививку от бешенства - 6 уколов в руку в течение двух месяцев. График расписали у хирурга по месту жительства.

Из случившегося сделала главный вывод: на новый микрорайон «Салават Купере» нужно обратить внимание службе по отлову бродячих собак и заняться их стерилизацией.

А нужно ли кормить бродячих собак? Те девять щенят вырастут, родят еще столько же. Животных, конечно, жаль, но угрозу для людей они представляют серьезную. Рядом лес, где они вполне реально могут заразиться бешенством. Значит, проблему нужно решать быстро и эффективно.

Кстати, вместе со мной в очереди к травматологу сидела и девушка, тоже укушенная в тот день собаками.