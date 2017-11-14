Говорят, в адвокатуре невозможно сделать карьеру. Лидером здесь может стать только такой человек, который заслужил авторитет, доверие и уважение коллег. 21 ноября одному из самых уважаемых юристов республики - президенту Адвокатской палаты РТ Людмиле Дмитриевской - исполнится 85 лет. В свои годы она может дать фору многим молодым, в том числе и своим умением трудиться по 12 часов в сутки. И не просто трудиться, а руководить. Вот уже 33 года Людмила Митрофановна возглавляет Коллегию адвокатов РТ, из них 15 лет - на посту президента Адвокатской палаты Татарстана. Все, кто с ней знаком, отмечают ее профессионализм, невероятную трудоспособность и эрудицию.

Справка «КВ»

Людмила Дмитриевская родилась в селе Морки Марийской АССР. Окончив юридический факультет КГУ им. В.И.Ульянова-Ленина в 1955 году и пройдя стажировку, становится членом Коллегии адвокатов Татарстана. В 1967 - 1977 гг. - заведующая Альметьевской городской юридической консультацией. С 1984 г. - председатель президиума Коллегии адвокатов Татарстана. С 2002 г. - президент Адвокатской палаты РТ, с 2003-го - член Совета Федеральной палаты адвокатов России, вице-президент Федерального союза адвокатов России, вице-президент Международного союза (содружества) адвокатов. Замужем, есть сын и дочь, четверо внуков. Заслуженный юрист РФ, заслуженный юрист РТ, почетный адвокат России. Имеет награды: золотая медаль им. Плевако (2003 г.), орден Федеральной палаты адвокатов России «За верность адвокатскому долгу» (2004 г.), медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), медаль РТ «За доблестный труд» (2007 г.), медаль I степени Федеральной палаты адвокатов России «За заслуги в защите прав и свобод граждан», знак национальной премии «За честь и достоинство» (2008 г.), медаль «Международный адвокат» (2009 г.), орден «За заслуги перед РТ» (2012 г.), юбилейный нагрудный знак «150 лет российской адвокатуры» (2014 г.), Почетная грамота Генерального прокурора РФ (2014 г.), орден «За служение адвокатуре» (2016 г.).

Алла Сафронова, вице-президент Адвокатской палаты РТ: Секрет трудоспособности Людмилы Митрофановны я вижу в безграничной любви к профессии и адвокатскому делу. Именно авторитет, ум, энергичность, ее истинные человеческие качества позволяют столько лет возглавлять адвокатское сообщество республики. Ее желание приносить пользу адвокатам, ради которых она ежедневно трудится не покладая рук, настолько велико, что молодые коллеги порой удивляются, как удается Людмиле Митрофановне находиться в такой хорошей интеллектуальной форме и иметь такую прекрасную память. Я познакомилась с Людмилой Дмитриевской в 1979 году, когда она, только что приехав с семьей из Альметьевска, стала заместителем председателя Коллегии адвокатов РТ. Тогда Людмила Митрофановна начала свою работу со знакомства с рядовыми служащими. Не поверите, она знала о своих подчиненных все: и как у нас дела в семье, и наши дни рождения... Более внимательного к своим подчиненным руководителя я не встречала. Несмотря на то что у нее была семья и двое детей, она могла засидеться на работе до 8 - 9 вечера, если это было нужно для дела. Она и сейчас остается такой - бесконечно преданной профессии, всегда спешащей прийти на помощь. Коллеги знают: двери ее кабинета всегда открыты как для адвокатов, обращающихся к ней по профессиональным или семейным вопросам, так и для рядовых посетителей. Ее эрудиция не знает границ: обладая широким кругозором, она всегда в курсе новостей, политики, может поддержать любую беседу. А еще Людмила Митрофановна много читает - и периодику, и художественную литературу. На столе у нее всегда кипа газет. Всем известно, что адвокатская профессия предполагает умение грамотно и красиво говорить, однако не все адвокаты могут похвастаться этим умением. Смело могу сказать: в деле ораторского искусства Людмиле Митрофановне равных мало! В ту пору, когда исполняла свои адвокатские обязанности, свою линию защиты она выстраивала так, что после ее слов судьи часто проявляли снисхождение к ее подзащитному. Например, неоднократно судимого и совсем уже, казалось бы, пропащего человека Людмила Митрофановна сравнивала с молодым побегом, не получившим должной и своевременной заботы со стороны близких людей и поэтому не выросшим в красивое деревце... После учебы в университете ей предлагали быть судьей, во время работы адвокатом - председателем суда, прочили карьеру в Верховном суде, но она осталась предана адвокатуре. И хотя быть лидером среди адвокатов нелегко, ее житейская мудрость, профессионализм, человечность, умение прощать недостатки и слабости людей достойны восхищения и признательности коллег. С юбилеем вас, Людмила Митрофановна, здоровья, благополучия вам и вашим близким!

Этери Ильина, член Совета Адвокатской палаты РТ: Для меня Людмила Митрофановна - это человек с большой буквы. В жизни мне везет на интересных, сильных, духовно богатых людей, у которых есть чему учиться, и они щедро делятся своими знаниями и опытом. Людмила Митрофановна - одна из них. Меня восхищают ее работоспособность, светлый, глубокий ум, всегда безупречно прямая спина, ее доброжелательность, тактичность и бесконечное желание узнавать новое. Она из тех редких людей, которые умеют слушать и слышать собеседника... Причем всегда с живым интересом, не перебивая, лишь деликатно задавая уточняющие вопросы. Меня восхищают ее скромность и уважение к другим людям, к чужому мнению. Будучи заслуженным юристом РФ и имея многолетний опыт практики в юриспруденции, она не стесняется советоваться с коллегами. Она хорошо разбирается в людях, доверяет им, помогает раскрыться, как и произошло в случае со мной, ведь Людмила Митрофановна сыграла огромную роль в формировании моей личности. Когда думаю о ней, вижу ее бесконечно добрые, мудрые глаза и чистую, светлую улыбку... Профессионал высокого уровня, справедливая, умная, интеллигентная, честная, трудолюбивая, очень порядочная и бесконечно мудрая! Поэтому нет ничего удивительного в том, что она несколько десятков лет возглавляет адвокатуру Татарстана. У меня она ассоциируется с королевой - высокая, статная, красивая, с большим чувством собственного достоинства. В наше время, когда многие стремятся любым путем заработать деньги, сделать карьеру, у Людмилы Митрофановны те же жизненные ценности, что и много лет назад: профессионализм, честность, порядочность, трудолюбие и скромность. Наша коллега - президент Адвокатской палаты Республики Марий Эл Ольга Олеговна Полетило - как-то сказала о ней: «Людмила Митрофановна всегда говорит то, что думает, и на любом уровне отстаивает свою точку зрения, даже если она расходится с мнениями других и вышестоящего руководства». Людмила Дмитриевская умеет ценить людей и быть внимательной, поэтому люди работают под ее руководством многие годы, она ценит и уважает всех работников - от водителя до бухгалтера. К каждому находит подход и умеет поддержать, вовремя приободрить, похвалить, помочь. У нее редкий дар - видеть людей насквозь, до самой души, а еще потрясающая энергетика и харизма. Я многому учусь у Людмилы Митрофановны. От всей души желаю ей крепкого здоровья, успехов в нашем нелегком деле, благополучия ее семье и большого человеческого счастья!

Борис Рыбак, член Совета Адвокатской палаты РТ: Людмила Митрофановна - уникальный человек колоссальной работоспособности. Ей многое дано от природы, от воспитания... Ведь надо обладать большим талантом, чтобы уметь руководить полутора тысячами адвокатов! И это ей удается. Не раз замечал, что со своими подчиненными она строга и милосердна одновременно - в этом и заключается мудрость руководителя, практически не имеющего конфликтов со своими коллегами, всегда находящего компромиссные решения и приходящего к консенсусу в самых сложных ситуациях. Что удивительно, ее мнение всегда бывает правильным. С уверенностью могу сказать: Людмила Митрофановна на посту президента Адвокатской палаты РТ по достоинству и я горжусь нашим президентом! Более того, на сегодняшний день я не вижу человека достойнее ее, который мог бы претендовать на должность руководителя такой организации.

Александр Коган, член квалификационной комиссии Адвокатской палаты РТ: Для меня Людмила Дмитриевская - это человек-легенда. Иногда я шучу: мол, будучи трудоголиком, Людмила Митрофановна всю свою жизнь проработала в адвокатуре, но даже не имеет трудовой книжки! Просто у адвокатов ее заводить не положено... Она награждена многими орденами и медалями, в том числе и знаком Национальной премии в области адвокатуры и адвокатской деятельности «За честь и достоинство». Я восхищаюсь всеми ее качествами. Это человек, одаренный от природы и постоянно работающий над собой. Она не пропускает ни одного спектакля в казанских театрах. Кроме того, активно участвует в спортивной жизни города, организует спортивные соревнования. Это человек, достойный подражания, с большим авторитетом. Не только татарстанцы, но и коллеги, приезжающие из Москвы, при встрече первым делом интересуются, как поживает Людмила Митрофановна. Всех благ и крепкого здоровья, долгих лет жизни, наша дорогая коллега!