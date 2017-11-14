Завтра, 16 ноября, с 13 до 18 часов Управление Росреестра по Республике Татарстан проведет одномоментно для граждан всей республики единый день консультаций по вопросам оформления прав на недвижимость и не только.

В рамках мероприятия татарстанцы смогут в одном месте получить консультацию не только по вопросам, связанным с регистрацией прав и постановкой объектов недвижимости на кадастровый учет, но и по всем услугам, которые предоставляются другими государственными органами. В частности, пришедшие на единый день консультаций смогут получить ответы по вопросам пенсионного обеспечения, использования средств маткапитала, налогового законодательства, приватизации жилья и многим другим. Дело в том, что этот день по традиции пройдет с привлечением специалистов различных организаций, задействованных в процессе оформления прав собственности на недвижимость, то есть не только Росреестра Татарстана, но и Кадастровой палаты, Пенсионного фонда, налоговой службы, Исполнительного комитета г. Казани.