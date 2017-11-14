Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации, пишет «Парламентская газета».

В соответствии с поправками теперь индексация будет производиться не только в случае направления исполнительного документа взыскателем, но и по заявлению судебных приставов.
Напомним, что закон был принят Госдумой 27 октября и одобрен Советом Федерации 8 ноября.