Президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым обязанности по индексации алиментов, взыскиваемых по решению суда, возлагаются на организацию, выплачивающую должнику зарплату, пенсию или стипендию.

Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации, пишет «Парламентская газета».

В соответствии с поправками теперь индексация будет производиться не только в случае направления исполнительного документа взыскателем, но и по заявлению судебных приставов.

Напомним, что закон был принят Госдумой 27 октября и одобрен Советом Федерации 8 ноября.