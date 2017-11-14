Со вчерашнего дня новоселов в микрорайоне «Салават Купере» стало еще больше - в эту среду был торжественно заселен 425-квартирный дом №12-1.

Дом стал тринадцатым по счету, что сдан в этом микрорайоне, инвестором и застройщиком которого выступает Госжилфонд при Президенте РТ. Счастливыми новоселами, получившими благоустроенные квартиры в 18-этажном пятиподъездном доме, стали участники программы социальной ипотеки, педагоги, врачи, жильцы аварийного жилья, многодетные семьи и ветераны Великой Отечественной войны.

Поздравить новоселов приехали глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов, заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев, руководитель Управления приемки работ и финансирования ГЖФ при Президенте РТ Владимир Никифоров, а также подрядчик в лице генерального директора ООО ПСК «Народный Дом» Рашид Мухаметшин.

Для учителя татарского языка Марата Мингазова, работающего в одной из школ Юдино, этот волнительный день запомнится надолго. Как и для его девушки Лейсан, получившей в этот день двойной сюрприз: именно при торжественном заселении дома в присутствии официальных лиц и многочисленной прессы Марат сделал ей предложение.

Рада новоселью и многодетная семья Губайдуллиных - до этого 16 лет они ютились вшестером в однокомнатной квартире. Теперь их жилье стало намного комфортнее и просторнее - по программе соципотеки получили трехкомнатную квартиру площадью 85 квадратных метров. Есть где поиграть и побегать детям - Азалии, Азату, Асхату и Амалии!

Но не только просторным квартирам радовались новоселы - во дворе дома большая детская и спортивная площадки. К тому же по многочисленным просьбам жителей микрорайона со вчерашнего дня запущен бесплатный автобус до детской поликлиники в Юдино. Он будет курсировать до тех пор, пока не откроется детская поликлиника в этом микрорайоне. Можно сказать, микрорайон потихоньку обрастает своей инфраструктурой - в январе здесь планируется открытие отдела полиции.