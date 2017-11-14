Средняя урожайность в республике составила 34,1 центнера с гектара.

Урожай зерна в РТ составил 5 млн 103 тыс. тонн зерна, обнародовал информацию заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов на конференции в ИА «Татар-информ». Данный урожай был собран с посевной площади, равной 2,9 млн Га. Из них 1,5 млн Га было отведено под зернобобовые культуры. Урожайность с одного гектара в этом году составила 34,1 центнера. Самая высокая урожайность зафиксирована в Заинском районе РТ - 49,6 ц/Га, несколько ниже в Нурлатском - 46,1 ц/га.