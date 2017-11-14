В результате проверки были выявлены нарушения законодательства в сфере БДД.

Дефекты дорожного полотна на улице Дубравная и Проспекте Победы создают угрозу безопасности дорожного движения. К такому выводу пришла прокуратура Приволжского района Казани в результате проверки. Как сообщает пресс-служба ведомства, у домов под номерами 18, 18А и 18Б по улице Дубравная, а также у дома №20 по Проспекту Победы выявлены дефекты асфальто-бетонного покрытия, просадка люка канализации и выбоины. Административное исковое заявление направлено прокуратурой в судебную инстанцию.