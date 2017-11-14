Основанием послужили проявления коррупции при исполнении должностных обязанностей.

В 2017 году 206 муниципальных служащих были привлечены к юридической ответственности, приводит слова заведующего сектором Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Салавата Рахимова «Татар-информ». За этот год было проведено 302 проверки, в ходе которых выявили 122 случая предоставления служащими документов недостоверного характера. 75 человек привлечено к дисциплинарной ответственности.