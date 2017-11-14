У центра семьи «Казан» в дни проведения чемпионата мира по футболу будет организован фестиваль болельщиков.

Многие горожане, проезжая через Кремлевскую дамбу последние две недели, наблюдали такую картину - практически вся площадь, прилегающая к центру семьи «Казан», обнесена временными ограждениями. Как нам удалось выяснить, в ближайшем будущем здесь начнутся работы по созданию площадки фестиваля болельщиков.

Что такое фестиваль? Опыт организации открытых площадок, где болельщики могут смотреть соревнования, популярен в период крупных спортивных событий. На чемпионатах мира по футболу подобная практика реализуется с 2002 года, когда энтузиасты коллективно смотрели матчи в Японии и Южной Корее. Официальная программа впервые была реализована FIFA в 2006 году на ЧМ в Германии.

Площадки появляются во всех городах-организаторах матчей. От турнира к турниру интерес к посещению фестиваля растет. Так, на последнем ЧМ-2014 в Бразилии количество зрителей превысило 5 млн человек.

Что ждет посетителей? Согласно информации, предоставленной пресс-службой АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», на территории проведения фестиваля будут организованы зоны гостеприимства, точки питания, анимационные зоны и выставки. На сцене фанфеста пройдут концерты, выступления творческих коллективов и шоу. Главным объектом же станет экран, на котором можно будет увидеть трансляцию всех матчей чемпионата мира.

Как попасть? Вход на территорию фестиваля будет бесплатным. Посетителям не нужно получать аккредитацию и паспорт болельщика.

Когда начнется? Открытие площадки фестиваля болельщиков запланировано на 14 июня 2018 года, аккурат в день проведения первого матча ЧМ. Завершится его работа в день финала - 15 июля. Доступ в зону фестиваля будет возможен за 2 часа до начала первого матча игрового дня.

Какая вместимость? По оценкам организаторов, единовременно площадка у центра семьи «Казан» может вместить до 25000 человек.