В Центре семьи «Казан» теперь нельзя зарегистрировать брак

В связи с работами по обустройству площадки к ЧМ-2018, на три месяца будет приостановлена регистрация браков в Центре семьи «Казан».

Данная площадка была выбрана Международной федерацией футбольных ассоциаций (FIFA). На площадке около «Чаши» установят: - экран для демонстрации матчей;

- 16-метровые осветительные башни;

- шатры сцена и пункты контроля доступа. Также в ремонтные работы входят операции по прокладке дополнительных инженерных подземных коммуникаций. Из-за этого парковочная территория уже закрыта, а с января 2018 года будут ограничены подъездные пути к зданию, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Фарит МУРАТОВ

Читайте нас в Telegram

Loading...