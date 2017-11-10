Данная площадка была выбрана Международной федерацией футбольных ассоциаций (FIFA). 

На площадке около «Чаши» установят:

- экран для демонстрации матчей;
- 16-метровые осветительные башни;
- шатры сцена и пункты контроля доступа.

Также в ремонтные работы входят операции по прокладке  дополнительных инженерных подземных коммуникаций. Из-за этого парковочная территория уже закрыта, а с января 2018 года будут ограничены подъездные пути к зданию, сообщает пресс-служба мэрии. 