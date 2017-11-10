В связи с работами по обустройству площадки к ЧМ-2018, на три месяца будет приостановлена регистрация браков в Центре семьи «Казан».
Данная площадка была выбрана Международной федерацией футбольных ассоциаций (FIFA).
На площадке около «Чаши» установят:
- экран для демонстрации матчей;
- 16-метровые осветительные башни;
- шатры сцена и пункты контроля доступа.
Также в ремонтные работы входят операции по прокладке дополнительных инженерных подземных коммуникаций. Из-за этого парковочная территория уже закрыта, а с января 2018 года будут ограничены подъездные пути к зданию, сообщает пресс-служба мэрии.
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