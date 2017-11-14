Центр детской реабилитационной медицины появится рядом с ДРКБ в Казани. Такая договоренность достигнута между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и одной из ведущих медицинских компаний Саудовской Аравии.

Об этом рассказал в интервью ИА «Татар-информ» министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин.

«Рядом с территорией ДРКБ выделен большой участок под развитие медицинского кластера – на нем предполагается построить несколько медицинских центров. Разместится и реабилитационный центр, он действительно нам очень нужен. Есть дети, которые получают высокотехнологичную медицинскую помощь, есть дети с врожденными заболеваниями, требующие постоянного вмешательства в плане восстановительного лечения», - сообщил Адель Вафин.

Проект реализуется в ближайшие два года и будет выполнен с учетом всех современных подходов, медицинской логистики, технологий реабилитации, восстановительного лечения.

Создание такого центра позволит снизить детскую заболеваемость и инвалидность в республике, а впоследствии и в других регионах Российской Федерации.

Также планируется строительство многопрофильного детского медицинского центра «Мать и дитя» с современными технологиями экстракорпорального оплодотворения, с высокотехнологичными направлениями. Объем инвестиций в него – более 3-х миллиардов рублей.