Позиция Кремля: национальные языки будут изучаться на добровольной основе.

Сегодня стало известно, что Кремль не будет изменять своей позиции по вопросу изучения национальных языков, пишет РБК. Позиция федерального центра – все должно быть в соответствии с законодательством, согласно которому изучение национальных языков проходит на добровольной основе. Никаких исключений для национальных республик не будет.

В свою очередь власти Татарстана заявили о намерении ввести два часа в неделю обязательного изучения татарского языка в местных школах. Об этом 8 ноября на заседании Госсовета республики сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов.