Учителя, экологи, школьники и общественные деятели собрались на презентации долгожданной книги «Детское экологическое движение в Республике Татарстан» 11 ноября в Музее естественной истории Татарстана.



Гости встретились с авторами издания - заслуженным деятелем искусств РТ, членом Союза писателей РФ и Союза писателей РТ Верой Хамидуллиной и руководителем Татарстанского отделения всероссийского движения «Зеленая планета», ведущим специалистом Музея естественной истории Татарстана музея-заповедника «Казанский Кремль» Натальей Валеевой.

- Истории в книге разные - от разъяснения, как правильно выбрать зубную пасту, до рассказов о песенной культуре кряшен, сибирских, крымских и казанских татар. Но содержание об одном - о сохранении жизни на планете Земля. Наши активисты спасали головастиков из строительных луж, наблюдали за поведением ондатры, занимались переписью птиц, - рассказала Наталья Валеева. - За 15 лет активного детского экологического движения выросло не одно поколение неравнодушных к делу сохранения природы ребят. В Год экологии идея рассказать о деятельности юных и взрослых участников родилась не случайно. Кто-то, уже выросший в наших рядах, вспомнит, как ходил на «Марш парков», высаживал деревья, играл в экологических спектаклях, изучал и рисовал животных. Он, наш воспитанник, передаст уважительное отношение ко всему живому своим детям. И надеюсь, найдутся те, кто, зачитавшись книгой, вдохновится так, что придет в наш огромный дружный коллектив. Мы только этого и ждем!