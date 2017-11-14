Международные соревнования по танцевальному спорту Korston dance cup - 2017 прошли в столице Татарстана 5 ноября. В рамках турнира был разыгран и Кубок мэра Казани.

В этом году в залах ГТРК «Корстон» свое мастерство демонстрировали 1320 пар из 20 регионов РФ - от Москвы до Челябинской области, Испании и Казахстана.

От мала до велика

Участники в возрасте от 3 до 35 лет соревновались по трем программам - латиноамериканской, европейской и сокращенному двоеборью. Зрители увидели горячие танцы латины - самбу, ча-ча-ча, румбу, пасодобль и джайв, а также классику Европы - венский и медленный вальсы, танго, фокстрот и квикстеп.

Соревнования проходили в нескольких возрастных категориях, которые для глаза обывателя выглядят несколько диковинно. На паркете выступали: дети-1 (участники до 9 лет), дети-2 (10 - 11 лет), юниоры-1 (12 - 13 лет), юниоры-2 (14 - 15 лет), молодежь (16 - 18 лет) и взрослые (до 34 лет). Турниры такого плана - это не только демонстрация технических и артистических способностей участников, но и своеобразное состязание прекрасной половины конкурсантов. Пестрое разнообразие ярких костюмов с блестящими вставками и макияж участниц порой просто поражают воображение. Особенно выигрышно все это смотрится на фоне костюмов партнеров по танцам, которые по большей части напоминают классическую тройку. При этом для разных программ у участников от 12 лет предусмотрены разные костюмы.

Высокие гости

Для выявления сильнейших был приглашен внушительный десант судейского корпуса из 20 регионов РФ, а также из Казахстана и Испании. Максимальная ответственность, безусловно, лежала на линейных судьях, которые в режиме реального времени выставляли свои оценки парам на коммуникаторах. «Ключевыми критериями оценки мастерства пар были степень их взаимодействия, техничность движений и чувство музыкального ритма», - рассказал о судейской работе организатор соревнований Роман Краснов.

Были на мероприятии и специальные гости - зрители увидели показательные выступления финалистов чемпионатов России, победителей Кубка мира по 10 танцам, вице-чемпионов Европы Юрия Симачева и Анастасии Клокотовой.

- Для меня и Насти большая честь быть приглашенными на эти соревнования. Турнир всегда проходит в очень теплой, доброй атмосфере. То, как нас встречала казанская публика во время шоу, не передать словами, это нужно ощущать. И мы с Настей испытали этот бешеный заряд зала. Хочется сказать спасибо каждому человеку, который был на турнире и дарил нам такую энергию. Большие слова благодарности у меня и в адрес организаторов. Они вложили свою душу в организацию, проведение. Прекрасный свет, отличная музыка и зал! - не скрывал восхищения Юрий Симачев.



Многие танцевальные клубы заявили своих членов в нескольких возрастных категориях, поэтому то и дело младшие шумно поддерживали старших коллег по цеху из разных концов зала. Главными болельщиками юных танцоров стали их родители, поддержать своих приходили и целыми семьями. Зажигательные ритмы музыки только повысили градус состязательной атмосферы в залах. Организаторы соревнований подготовили и сюрприз - вечерняя программа прошла под живой вокал.

Триумф победителей

Как мы уже писали, соревнования охватили большое число участников и категорий. Итак, в турнире Korston dance cup - 2017 оказались лучшими представители городов:

Ульяновск: Зайцев Тимофей - Скворцова Юлия, категории Дети-1, Latina и Standard; Трегубов Никита - Белова Екатерина, RS Юниоры 2+1, La. и Юниоры-1, La.; Иванов Данила - Игонина Анжелика, RS Юниоры 2+1, St., RS Юниоры 2+1, La., Юниоры-1, La. и Юниоры-1, St.

Екатеринбург: Пятыгин Сергей - Руднова Ирина, RS Юниоры 2+1, St. и Юниоры-1, St.; Погодаев Константин - Рябикова Диана, Юниоры-2, La.

Тольятти: Стрельников Михаил - Киватцева Мария, RS Взрослые + Молодежь, St. и RS Взрослые + Молодежь, La.; Чернеев Данила - Кузьмичева Валерия, Взрослые + Молодежь, La.; Шаров Андрей - Чувилькина Виктория, Взрослые + Молодежь, St. и Взрослые + Молодежь, La.

Чебоксары: Павлов Никита - Блинова Юлия, Взрослые + Молодежь, St.; Архипов Даниил - Нимакова Варвара, Юниоры-1, St., Юниоры-1, La., RS Юниоры 2+1, La. и RS Юниоры 2+1, St.

Пермь: Мягких Елисей - Лукьянцева Анна, RS Юниоры 2+1, St.

Балашиха: Скреметов Сергей - Заболотная Екатерина, Юниоры-2, La.

Москва: Андреев Артем - Йылмаз София, Юниоры-2, St.

Сарапул: Мерзляков Илья - Кузнецова Алена, Дети-2, La. и Дети-2 St.

Долгопрудный: Филатов Александр - Тутунарь Камилла, Юниоры-2, St.

Набережные Челны: Денисов Артур - Беглова Аделина, Дети-2, St.; Сергунин Филипп - Хрушкова Валерия, RS Юниоры 2+1, La.

Казань: Басиров Тимур - Ишмурзина Эмилия, Дети-2, La.; Буторов Александр - Френкель Елизавета, Юниоры-2, La. и Юниоры-2, St.; Ханнанов Марат - Маряшина Виталина, WDSF judges, St.; Люкшин Никита - Красильникова Диана, WDSF judges, La.; Новиков Александр - Кирягина Анастасия, RS Дети 2+1, St., RS Дети 2+1, La. и Дети-2, 6 танцев; Григорьев Богдан - Мубаракшина Амалия, Дети-1, 6 танцев.

В Открытом кубке мэра Казани победили пары из городов:

Москва: Папин Тихон - Муравьева Арина, Дети-1, La., Дети-1, St. и Дети-1, Сокращенное двоеборье; Акаутдинов Марат - Цымбалюк Елизавета, Дети-2, La., Дети-2, St. и Дети-2, Сокращенное двоеборье.

Нижний Новгород: Лукьяненко Алексей - Костюк Екатерина, Молодежь, St.

Самара: Межевой Илья - Тутарова Алина, Юниоры-1, St.

Тольятти: Куракин Кирилл - Кныш Ксения, Юниоры-1, La.

Чебоксары: Николаев Михаил - Норкина Полина, Молодежь, La.

Балашиха: Кондратьев Григорий - Потапова Екатерина, Юниоры-2, La. и Юниоры-2, St.

Казань: Люкшин Никита - Красильникова Диана, Взрослые, La.

По итогам соревнований победителям были вручены медали, кубки, дипломы, а также подарки.