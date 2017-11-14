Вчера, 14 ноября, отмечался Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. По мнению медиков, эта болезнь становится новой неинфекционной эпидемией 21-го века. Темпы роста заболевания поражают. Пугает и другой момент: сейчас диабет второго типа (инсулинонезависимый) выявляют даже у детей.



Что творится с диабетом

На данный момент в мире по количеству больных сахарным диабетом лидирует Китай, где от этой болезни страдают 110 миллионов человек. На втором месте Индия (75 миллионов), на третьем - США (30 миллионов). В Бразилии сахарный диабет диагностирован у 14 миллионов пациентов. А пятое место в этом списке занимает Россия. В нашей стране насчитывается около 12 - 13 миллионов человек, страдающих сахарным диабетом. В Татарстане с этой болезнью проживает около 120 тысяч пациентов. Причем количество больных растет с каждым годом.

- Ситуация с сахарным диабетом очень сложная. Сегодня мы говорим, что сахарный диабет - это новая неинфекционная эпидемия 21-го века. Темпы роста этой болезни опережают наши самые смелые ожидания. Ну представьте: всего два года назад, в 2015 году, в мире было 415 миллионов больных сахарным диабетом. По прогнозам к 2035 году ожидается увеличение числа больных до 640 миллионов человек. Это масштабы, несравнимые сегодня ни с какими другими заболеваниями. Если мы посмотрим на причины смерти наших пациентов, то диабет занимает третье место, уступая сердечно-сосудистым заболеваниям и онкопатологии, - заявил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заведующий кафедрой терапии и семейной медицины КГМА, д.м.н., профессор Александр Поздняк.

Специалист акцентировал внимание на том, что сегодня сложилась парадоксальная ситуация по диабету среди детей и молодежи. Если раньше сахарный диабет второго типа (инсулинонезависимый) выявлялся у пациентов 50 - 60 лет, то сегодня он регистрируется даже у детей, подростков и молодых. Связано это в первую очередь с ожирением - одной из главных причин развития диабета. Доктор признался, что на данный момент самыми тучными его пациентами являются мужчины в возрасте 37 и 38 лет весом 230 кг - нечто запредельное и пугающее.

- Огромное число болезней уходит корнями в детство, в неправильное питание. Ко мне часто приходят подростки с родителями. К примеру, мальчику 14 лет, у него холестерин 7 ммоль/л, когда у 50-летнего взрослого человека должен быть ниже 6 ммоль/л. Это кошмар. У такого ребенка впереди ишемическая болезнь сердца, абдоминальное ожирение, проблемы с давлением. Вот результаты питания, перекармливания. Родители любят кормить. Они считают, что толстый и пухленький ребенок - это значит здоровый, - отметил Александр Поздняк.

На самом же деле детское ожирение - настоящая беда. Когда ребенок много ест, у него повышается инсулин, чтобы усвоить пищу. Организм в свою очередь вынужден защищаться от его избытка, развивается неустойчивость: инсулина много, но он не работает. Съеденная глюкоза уходит не в мышцы, а в жировую ткань. Возникает ситуация, когда ребенок ест, глюкоза не усваивается, и у него остается чувство голода, а также усталость. И он опять ест. Это некий замкнутый круг: чем больше он ест, тем хуже.

Об ожирении

При сахарном диабете второго типа у пациента высокое содержание инсулина, но этот инсулин в силу вредных влияний со стороны организма не может проявить свое биологическое действие. Вот как раз одной из важных причин развития сахарного диабета второго типа является ожирение. Врачи рассказали, что ожирение имеет наследственный характер. Если оба родители имели его, то в 80% случаев оно будет отмечаться и у детей. Причем, если ожирением страдает мать, то каждый второй ребенок, рожденный в этой семье, также столкнется с этой болезнью. Интересно, что искусственное вскармливание является фактором развития у ребенка ожирения. Имеет значение вес при рождении: если он составляет свыше 4 кг, то эти дети в будущем предрасположены к развитию ожирения.

- Ожирение бывает разных типов. Абдоминальный тип, когда жир накапливается в области живота, приводит к повышению инсулина, который теряет свои биологические действия. У больных с ожирением нарушается психоэмоциональное состояние. Чтобы улучшить самочувствие, они принимают пищу, в которой содержатся легкоусвояемые углеводы - мучное, сладости. Впоследствии головной мозг начинает привыкать к приему вредных продуктов, которые повышают уровень сахара в крови. Так развивается ожирение. Самочувствие длительное время остается удовлетворительным. К врачам такие пациенты не обращаются. Это и приводит к поздней диагностике диабета, - подчеркнула доцент кафедры эндокринологии КГМА Татьяна Никишова.

Она отметила, что многие пациенты не могут соблюдать низкокалорийную диету. Медикаментозное лечение, хирургическая коррекция не приносят хороших результатов, устойчивого снижения массы тела. Поэтому подход к лечению должен быть индивидуальным. По мнению врача, на фоне диеты на первый план для организации нового стереотипа питания необходимо выдвигать такой метод, как рефлексотерапия.

Как выявить диабет

В России на сегодня одной из главных проблем остается вопрос своевременной диагностики. Не всегда удается вовремя выявить диабет.

- Мы, эндокринологи, терапевты, выявляем только 30 процентов всех случаев заболевания. Остальные больные не диагностированы. Они находятся среди нас и не знают о своем диагнозе. Не знают, потому что на первых этапах диабет у пожилых бессимптомен: нет сухости во рту, учащенного мочеиспускания. Это обычный пациент-гипертоник, обычный пациент с высоким холестерином. Он наблюдается у терапевта по самым разным диагнозам, но диабет не выставляется. А когда появятся жалобы, это уже поздняя диагностика заболевания. У больного уже поражены почки, сетчатка глаза, нижние конечности. Вот проблема, которая сегодня стоит, - объяснил Александр Поздняк.

Он разъяснил, что недостаточно просто измерения уровня сахара в крови. Это сиюминутный показатель. У человека стресс - сахар тут же подскакивает. Он успокоился - сахар снизился. Вчера поел много сладкого - к утру сахар высокий. Кроме того, на фоне любого тяжелого острого заболевания сахар может резко и быстро подняться. А вот более четким способом выявления сахарного диабета является анализ крови на гликированный гемоглобин. Если говорить просто, то это сумма всех сахаров за последние три месяца. В норме этот показатель должен быть до 6%.

О новых препаратах

Медицина не стоит на месте. Появились новые средства с уникальным механизмом действия, совершившие революцию в эндокринологии. Так, сейчас вошли в практику лекарства, выводящие глюкозу с мочой. Удивительно, что препараты этой группы в то же время резко снижают сердечно-сосудистую смертность на 38%. Существует и другая группа средств - препараты кишечных гормонов, которые мягко снижают уровень сахара. Они работают только тогда, когда сахар высокий, а при нормальных показателях не включаются. Таким образом снижается риск гипогликемии.