Скидкой по ОСАГО за безаварийную езду пользуются 81% российских автолюбителей. Причем количество аккуратных водителей за минувший квартал года увеличилось почти на 200 тысяч человек. Это не может не радовать.



- Скидку более 20% (то есть КБМ составляет менее 0,8) по итогам III квартала 2017 года имеют 34% автомобилистов, что составляет 21 миллион человек. А максимальную скидку в размере 50% (КБМ - 0,5) получили 15,5% водителей - 9,6 миллиона человек. Такие показатели говорят о том, что финансовая грамотность автовладельцев растет, они понимают, что благодаря безаварийной езде можно сэкономить при покупке полиса до половины его стоимости, - сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Коэффициент бонус-малус (КБМ) - коэффициент, влияющий на стоимость полиса (повышающий или понижающий - в зависимости от наличия или отсутствия страховых случаев в предыдущие периоды страхования).

Игорь Юргенс напомнил, что Российский союз автостраховщиков с 1 декабря 2015 года упростил порядок корректировки КБМ. Если автовладелец не согласен со значением КБМ, определенным при расчете стоимости ОСАГО, он может обратиться в свою страховую компанию по действующему договору или в ту компанию, с которой планирует заключить новый договор, с соответствующим заявлением. Если по итогам проверки будет выявлено, что КБМ действительно применен неверно, компания исправит значение данного коэффициента.

Автовладельцам необходимо своевременно предоставлять данные об изменениях, которые были внесены в документы, используемые при составлении договора ОСАГО, например, если это касается смены паспортных данных или водительского удостоверения. При отсутствии корректной информации система АИС РСА не сможет правильно рассчитать коэффициент. Так, при изменении фамилии АИС не найдет первоначальные данные, и КБМ автоматически будет равен 1 - как для нового водителя.

Также коэффициент может быть повышен, если водитель вписан в несколько полисов ОСАГО, среди которых есть и полис с «плохой» историей. Неблагоприятно повлияют на размер коэффициента и существенный перерыв в страховании или приобретение фальшивого полиса ОСАГО.

По информации пресс-службы Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков и Национального союза страховщиков ответственности, специалисты рассчитывают на дальнейшее совершенствование этой системы. Одно из предложений, которое сейчас прорабатывается, заключается в том, что в базе РСА будет рассчитываться значение КБМ ежегодно на 1 января и оно не будет меняться в течение года. Это сделало бы значение КБМ более понятным и прозрачным для автовладельцев и мотивировало бы их ездить аккуратно в течение года, сохраняя тем самым чистоту своего коэффициента.