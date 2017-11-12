В этом году республиканская научно-практическая конференция посвящена 185-летию со дня рождения Андрея Лихачева, казанского ученого и коллекционера, чьи коллекции легли в основу музея.



Тема конференции - «Музей - территория образования». Гостями и участниками церемонии открытия Лихачевских чтений стали профессор кафедры отечественной истории Казанского (Приволжского) федерального университета, доктор исторических наук Индус Тагиров, ведущий советник Министерства образования и науки РТ Семен Федоров, главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова, работники музеев, директора и учителя школ.

Выступавшие подчеркивали, что с самого своего основания Казанский городской научно-промышленный музей (ныне Национальный музей РТ) стремился содействовать развитию просвещения в обществе, сохранению исторического наследия. Венера Якупова представила музейному и педагогическому сообществу новый проект «Казанских ведомостей» - «История Татарстана в вещах», приуроченный к грядущему 100-летнему юбилею нашей республики.

Работа конференции продлится неделю. Все это время в залах Национального музея РТ и его филиалах будут работать дискуссионные площадки, проходить мастер-классы и музейные уроки для учителей-предметников общеобразовательных школ. Они смогут познакомиться с интерактивными и инновационными направлениями культурно-образовательной деятельности музеев Казани и Татарстана, чтобы потом использовать их на своих уроках.