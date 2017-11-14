Выбор профессии для одних - исключительно материальная составляющая. Для других важны эмоциональный аспект и духовное удовлетворение. Кто-то ищет работу, чтобы была непыльная и не напрягала. Немаловажную роль в выборе профессии играет и тот факт, насколько она востребована на рынке труда.



Мы решили узнать, какие специалисты пользуются сейчас повышенным спросом. Найти ответ нам помогла сотрудница одного из казанских кадровых агентств Ляйсан Фахреева.

Просмотрев несколько источников, предлагающих работу, мы выделили наиболее востребованные на сегодня в Казани вакансии.

1. Менеджеры отделов продаж и отделов работы с клиентами. В столице РТ огромное количество магазинов и торговых центров, поэтому специальность менеджера по продажам, продавца-консультанта устойчиво занимает первое место среди всех вакансий нашего города.

2. Администраторы, делопроизводители. Любой руководитель мечтает о толковом помощнике, поэтому на данные профессии всегда будет спрос.

3. Работники в области IT-технологий. Сфера компьютерных технологий развивается с невероятной силой, что повышает спрос на данные специальности.

4. Специалисты в области недвижимости и строительства. Большой популярностью сейчас пользуются такие рабочие специальности, как каменщики, кровельщики, столяры, отделочники внутренних помещений.

5. Повара. Казань - большой город, где много различных кафе и ресторанов, поэтому спрос на поварские профессии очень высокий.

6. Медицинские специальности. Помимо госуслуг в области медицины активно развивается платная медицинская помощь. В нашем городе множество частных клиник и центров. Наиболее высокооплачиваемыми считаются профессии стоматолога, хирурга, гинеколога, диетолога, дерматолога.

7. Замыкают цепочку работники образовательных учреждений: учителя, воспитатели, младшие воспитатели и нянечки.

К сожалению, сейчас все меньше людей, желающих работать в сфере образования. К такому выводу мы пришли, просмотрев список предлагаемых вакансий. Причины - каждый день нужно быть в ответе за чужих детей, уметь работать и с их родителями, что гораздо сложнее. А главное - труд низкооплачиваемый.

По словам специалиста, на рынке труда сейчас можно найти работу как напрямую от работодателя, так и через специальные фирмы, которые специализируются на подборе персонала. Причем услуги их как бесплатные, так и платные. В последнем случае возникают сомнения: ну, заплачу я энную сумму, но где гарантия, что мне понравится вакансия? А вдруг предложат место, которое уже занято?

Зато в центрах занятости помимо официального трудоустройства ищущим работу предлагают всевозможные курсы. Например, набирают на курсы водителя трамвая со сроком обучения пять месяцев, на водителя троллейбуса учат полгода. Для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, предусмотрены курсы по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации. Причем совершенно бесплатно, поскольку это финансируется бюджетом. К тому же обучение позволяет получить подтверждающий документ, с помощью которого в дальнейшем можно устроиться на работу.

Кстати, спрос на некогда популярные специальности юристов и экономистов заметно упал, таких вакансий мало.