Каждый пятый объект в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Республике Татарстан работает на основе государственно-частного партнерства. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая с приветственным словом перед участниками I форума Приволжского федерального округа по государственно-частному партнерству.



Форум проходил 13 - 14 ноября в Казани на площадке Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма. Он начался с пленарного заседания «Инфраструктурная перезагрузка Приволжья: ставка на частные инвестиции и эффективное управление бюджетом», сообщает пресс-служба Президента РТ.

Как заявил Рустам Минниханов, компании с участием государственно-частного партнерства позволят сэкономить государственные средства, послужат модернизации федеральной, региональной и муниципальной инфраструктуры, повысят качество услуг во многих отраслях, в том числе здравоохранении, ЖКХ, транспортной сфере, энергетике.

«Большая работа проводится в республике в сфере жилищно-коммунального хозяйства, заключено 146 концессионных соглашений в 15 муниципальных районах. Каждый пятый объект коммунальной инфраструктуры передан в концессию. По данным проектам в отрасль будет привлечено дополнительно более 1,1 миллиарда рублей частных инвестиций. Главное, что реализация этих проектов обеспечила комфортные условия проживания для населения», - сказал он.

Все большее распространение в нашей стране получает строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры на условиях ГЧП, напомнил Рустам Минниханов. В Татарстане запланировано несколько таких проектов. Это строительство участка международного транспортного коридора «Европа - Западный Китай», завершены работы по разработке технико-экономического обоснования строительства мостового перехода через реку Каму у села Соколка, в предварительной проработке находится проект строительства южного обхода города Казани.

По словам Рустама Минниханова, республика активно настроена в отношении развития ГЧП в сфере здравоохранения. «В настоящее время заключено 8 концессионных соглашений, два проекта вступят в действие в текущем году. Особое внимание уделяется привлечению медицинских организаций к оказанию высокотехнологичной медицинской помощи», - сказал Президент Татарстана.

Он отметил, как и любой новый инструмент, ГЧП сталкивается с трудностями, которые сдерживают его развитие. Это прежде всего вопрос подготовки кадров. Необходимо создание системы обучения квалифицированных специалистов, которые будут оказывать услуги по моделированию проектов и выдаче заключения на них. Кроме того, отсутствие долгосрочного финансирования также является одним из сдерживающих факторов развития ГЧП, считает Рустам Минниханов.