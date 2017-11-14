В конце октября 91-летний ветеран, полный впечатлений и новых идей, вернулся в Казань. Сейчас он планирует написать книгу о своей поездке.

«Когда Александр Михайлович обратился к нам с этой идеей, честно говоря, я не поверила в возможность путешествия, но он был непреклонен в своем решении, - поделилась своим впечатлением заместитель Председателя Государственного Совета, председатель Союза журналистов Татарстана, один из организаторов поездки Римма Ратникова. - Все получилось, и Александр Малов во второй раз «взял» Берлин, стал легендарной личностью в столице Германии». Ветерана также поддержали сообщество татар в Германии Tatarlar Deutschland в Берлине и его руководитель Венера Герасимофф-Вагизова, Российский центр науки и культуры в Германии, общество «Берлинские друзья народов России». Нашлись и спонсоры, которые профинансировали проект, предоставили транспорт.

«Благодаря такой поддержке я осуществил все что задумал, - рассказал Александр Малов, - за десять дней объехал Восточную Германию, был в Берлине, Брузендорфе, Цоссене, Виттенберге, Герлице, помянул однополчан, почтил память всех, кто погиб в Германии. Возложил цветы в мемориальном комплексе Тиргартен, Трептов-парке и других местах». В 1945 году Александр Малов оставил свой автограф на Рейхстаге. Сегодня его на стене, конечно, нет, однако фото с автографом Малова, так же как и других советских солдат, хранится в фотоархивах.

Во время поездки ветеран собрал материалы для своей будущей книги. «Меня тревожит происходящее сегодня, и на страницах своей книги я намерен выступить против фальсификации исторических фактов», - поделился участник войны.

Ветеран также был принят в посольстве Российской Федерации, в ряде общественных организаций, музеях. Библиотеке Российского дома науки и культуры Александр Малов подарил свою книгу «В центре событий века», книгу о герое-земляке Михаиле

Девятаеве и газету «Казанские ведомости» с его воспоминаниями о войне. Узнав, что в Берлине находится «неординарный путешественник», киносъемочная группа Russia Today встретилась с Александром Маловым. В настоящее время готовится фильм о ветеране из России, путешествующем по местам боевой славы, передает пресс-служба Государственного Совета РТ.

Фарид Мухаметшин выразил искреннюю признательность Александру Малову за активную позицию, а также поддержал идею ветерана о создании новой книги. «Мы окажем всяческую поддержку», - пообещал глава парламента республики. Кроме того, Председатель Государственного Совета подчеркнул важность большой подвижнической работы ветерана, который сегодня много встречается со школьниками и студентами, принимает активное участие во всех республиканских мероприятиях.