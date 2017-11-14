Представители настольного тенниса Татарстана отличились на соревнованиях в Венгрии

С 8 по 12 ноября в венгерском городе Сомбатхей прошло открытое первенство Венгрии по настольному теннису среди спортсменов от 16 до 19 лет.

Спортсмены Татарстана добились неплохих результатов. Первое место в командных соревнованиях в составе сборной России среди кадеток завоевала Арина Слаутина. Третье место в личных соревнованиях среди кадеток также досталось Арине Слаутиной. Третье место в командных соревнованиях в составе сборной России среди юниорок завоевала Дарья Шадрина. И третье место в командных соревнованиях в состав сборной команды России среди юниоров завоевал Дмитрий Шигорцов.

Рустэм КУЛЕЕВ

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