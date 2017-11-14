Команда Сергея Фирсова в чемпионате России по хоккею с мячом попала в непростую ситуацию - два матча подряд она играла с лидерами зоны «Восток».

И дважды закономерно уступила: в отчетном матче против многолетнего чемпиона России в Хабаровске уже в первом тайме казанцы уступали – 1:3.

В начале второго тайма казанцы сократили отставание (2:3), но затем пропустили в свои ворота восемь 8 безответных мячей – 2:11. А следующий матч будет не легче – динамовцы сыграют с кемеровским «Кузбассом» - 18 ноября в 20.00, а с красноярским «Енисеем» 21 ноября в 14.00. Время московское, а вот место проведения матчей - ульяновское.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Казани два домашних матча команда «Динамо» проведет на выезде, на ульяновской крытой арене.