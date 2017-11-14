800 тысяч рублей выделено на закупку экранов для 12 муниципальных кинозаведений. Данная информация размещена на сайте госзакупок. По заданию проекта конструкция пневмокаркасного характера с постоянной подкачкой должна быть выполнена из синтетического материала. Экранное полотно, по условиям, должно быть белого цвета. Размер данной конструкции 4,4х2,9х2 м. По планам, надувные экраны поступят в кинотеатры до конца 2017 года.