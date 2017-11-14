До конца года 12 муниципальных кинотеатров должны обзавестись такими экранами.

800 тысяч рублей выделено на закупку экранов для 12 муниципальных кинозаведений. Данная информация размещена на сайте госзакупок. По заданию проекта конструкция пневмокаркасного характера с постоянной подкачкой должна быть выполнена из синтетического материала. Экранное полотно, по условиям, должно быть белого цвета. Размер данной конструкции 4,4х2,9х2 м. По планам, надувные экраны поступят в кинотеатры до конца 2017 года.