Завод обнародовал данные за 9 месяцев текущего года.

Чистый убыток в размере 2,35 млрд рублей (статистика охватывает январь-сентябрь 2017 года) отмечен в квартальной отчетности ПАО «Казанский вертолетный завод». Данная сумма в 2,7 раза превышает статистику 2016 года. Тогда чистый убыток составил 883 млн рублей.

Падает и выручка завода – 11,3 млрд рублей за 9 месяцев, тогда как за аналогичный период 2016 г. она равнялась 18,1 млрд рублей. Валовая прибыль КВЗ сократилась с 7,7 млрд до 1,5 млрд рублей, гласит отчетность компании.