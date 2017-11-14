Тендер на уборку территории охватывает период зима-лето 2018 года.

Конкурс на оказание услуг по уборке Казанского Кремля размещен на сайте госзакупок. По данным тендера чистота на территории памятника ЮНЕСКО обойдется в 19,4 млн рублей. В зимнее время исполнитель тендера будет должен удалять лед и снежно-ледовые образования, вывозить снег и обрабатывать территорию песком и реагентами.

Работы в летний период предполагают поливку и подметание территории (как механизированную, так и ручную). Уборка случайного мусора должна проводиться в течение всего рабочего дня.