Этой суммы горожанин лишился в результате мошеннических действий.

Житель Казани лишился 106 тысяч рублей, которые были списаны с его банковской карты, сообщает пресс-служба МВД по РТ. 49-летний казанец, который подал заявление в полицию, рассказал, что ему поступило SMS-сообщение о блокировке банковской карты. Позвонив по указанному номеру, трубку взял неизвестный, который представился сотрудником банка. Под предлогом работ по разблокированию он узнал пароль и секретный код карты, после чего 106 тысяч рублей были выведены со счета казанца.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности мошенника.