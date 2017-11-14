Оба инцидента произошли 13 ноября.

В двух ДТП с участием общественного транспорта пострадали два человека, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани. В понедельник утром автобус 29-го маршрута сбил мужчину, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Это случилось на Право-Булачной улице в месте пересечения с ул. Островского. У пострадавшего диагностирован ушиб головного мозга.

В тот же день случилось падение пассажира в автобусе маршрута №36. В результате резкого торможения, которое произошло на ул. Окольная, в салоне автобуса упал 20-летний юноша. Он получил перелом крестца.