Контрольный матч в Санкт-Петербурге между командами Испании и России завершился вничью - 3:3 (1:2).

Это был предпоследний контрольный матч сборной России – в марте россияне сыграют перед чемпионатом мира со сборной Бразилии. Наша команда дважды удостаивалась пенальти, а в концовке встречи тяжелую травму нанес голкиперу Луневу форвард Родриго. Доигрывал в статусе вратаря Глушаков.

В составе сборной Росси голами отметились Смолов (дважды) и Алексей Миранчук. Испанцы дважды забили с пенальти ( оба - Рамос). А первый гол на счету Альбы.