Вопросы подготовки к чемпионату мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills-2019 в Казани, а также опыт участия в чемпионате WorldSkills-2017 в Абу-Даби обсуждали на прошлой неделе на совещании в Доме Правительства РТ.

Провел совещание Президент Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Рустам Минниханов, в частности, отметил, необходимо определить, что можно взять из опыта Абу-Даби в рамках подготовки к чемпионату мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019. Это касается как проектных решений, так и организационных вопросов.

В Казани основной площадкой проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в 2019 году станет международный выставочный центр «Казань Экспо».

С докладом в ходе совещания выступил генеральный директор ГУП «Татинвестгражданпроект» Адель Хуснутдинов. Он привел краткие сравнительные характеристики выставочного комплекса ADNEC в Абу-Даби и международного выставочного комплекса «Казань Экспо».

Так, территория ADNEC (Abu Dhabi National Exhibition Centre - ADNEC) в Абу-Даби составляет 29 га, общая площадь ADNEC - 133 тыс. кв. м без учета встроенных и пристроенных отелей, в том числе выставочные павильоны - 73 тыс. кв. м, крытые выставочные павильоны - 55,9 тыс. кв. м. ADNEC состоит из главного выставочного зала, фойе, зоны регистрации, офисов, VIP-залов и конференц-зала, складских помещений и стояночной территории.

Международный выставочный центр «Казань Экспо» занимает территорию в 58 га, общая площадь - 138,183 тыс. кв. м, в том числе выставочных павильонов - 75,83 тыс. кв. м, крытых временных павильонов - 62,35 тыс. кв. м.

Участники совещания обсудили возможные дополнения к существующему проекту «Казань Экспо», сообщает пресс-служба Президента РТ.