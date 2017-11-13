В Казани наградили победителей республиканского конкурса «Лучший комбайнер-2017».

Сегодня во Дворце земледельцев в Казани состоялось подведение итогов республиканского конкурса «Лучший комбайнер-2017» и церемония вручения сертификатов победителям.

Напомним, что решение о поощрении в этом сезоне 200 лучших комбайнеров премиями в размере 100 тыс. рублей каждому было принято Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ проводило сбор данных из районов республики о передовых механизаторах, занятых на уборке урожая.

Среди победителей конкурса и тех, кто отличился на уборке зерновых, – Николай Асаков из ООО «Борнак» Балтасинского района. Он работает комбайнером уже 25 лет, трудится на комбайне СК-5 «Нива». «В этом году мы получили хороший урожай, и техника не подвела, работала исправно, хотя и были мелкие поломки. Но сложности устраняли своевременно. Правда, дожди помешали немного работе», – рассказал он корреспонденту ИА «Татар-информ».

Комбайнер из Заинского района РТ Иван Ионов, работающий на «Акрос-530», собрал в этом году более 19 тыс. центнеров зерна. «Комбайнером работаю более десяти лет. И моему комбайну больше десяти лет, бывает, что ломается, но я сам его ремонтирую, – рассказал он. – Весной я сею свеклу, обрабатываю посевы. А когда начинается уборочная кампания, выхожу на зерноуборку, а потом пересаживаюсь на свеклоуборочный комбайн».