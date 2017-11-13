Ремонтные работы осуществляли в рамках республиканской программы ремонта медучреждений.
В столице РТ после ремонта открылась детская поликлиника №10, что по ул. Сыртлановой, 21.
Итог ремонтных работ:
- обновилась мебель;
- появилась колясочная;
- увеличена вместимость гардероба с 50 до 300 мест;
- осуществлен ремонт систем вентиляции, электросетей, отопления;
- обновлены санитарные комнаты, туалеты, процедурные, прививочный кабинет, регистратура;
- создана комната матери и ребенка.
Всего в этом году по республиканской программе капремонта поликлиник в Казани обновят 25 объектов, сообщает kzn.ru.
Loading...