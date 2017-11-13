Министерство экономики РТ и Прокуратура республики запускают новый проект для предпринимателей - интернет-журнал «Проверенный бизнес», который презентовали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Главная цель информационного ресурса – это создание базы полезных знаний для бизнеса – как действовать в тех или иных ситуациях, чтобы не оступиться.

- Анализ поступающих обращений предпринимателей в Прокуратуру республики показывает, что приблизительно 60-65% вопросов – это повторяющиеся вопросы. Они связаны с недостаточной информированностью предпринимателей по деятельности контрольно-надзорных органов, по действующему законодательству и изменениях в нем. Теперь представителям бизнеса не нужно будет в ожидании проверки заходить на сайт налоговой службы, чтобы узнать, как эту проверку пройти. Все можно будет получить в одном месте, - рассказал заместитель прокурора РТ Марат Долгов.

На данный момент уже есть сайт проекта. В полноценном виде интернет-журнал «Проверенный бизнес» появится в январе 2018 года. В настоящее время идет работа над ресурсом и сбор предложений по его наполнению от всех заинтересованных сторон.