Об этом заявил в эксклюзивном интервью ИА «Татар-информ» министр здравоохранения РТ Адель Вафин.

«Мы сформулировали наши татарстанские стандарты – «Дружелюбная поликлиника». Мы не случайно назвали их «дружелюбной поликлиникой», поскольку тем самым мы взяли на себя публичные обязательства, что в наших поликлиниках самое главное – это больной. Поэтому задачи действительно очень большие и для нас очень важно не просто лечить заболевание, а сохранять здоровье», - рассказал Адель Вафин.

На данный момент Министерство здравоохранения Татарстана проводит модернизацию всего первичного звена республики.

В 2017 году приступил к реализации проект «Корпоративный университет». Сейчас проводится интенсивное обучение медицинских сотрудников, начали с руководителей. В начале ноября прошел тренинг-семинар по поручению Президента РТ совместно с Корпоративным университетом Сбербанка России.

«Это нужно для того, чтобы наши руководители смогли реализовать свой потенциал и, конечно же, могли повернуть свои коллективы в сторону больного. Мы каждый год слушаем экспертов из легендарной клиники Мэйо из США, которой более 150 лет. Их базовый принцип – нужды пациента превыше всего», - отметил министр.

Также глава здравоохранения затронул тему ремонтных работ 71 поликлиники, расположенных в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, где ежедневно задействованы около 2 тысяч строителей. Он пообещал, что все они будут готовы к концу 2017 года.

«На сегодняшний день на 35-ти объектах уже первый этап работ завершен. Он включает в себя все коммуникации, соответственно, по времени первый этап занял большее количество времени, чем второй», – рассказал глава Минздрава РТ.

Кроме этого, по поручению Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в центре Казани готовятся к реставрации 7 медицинских клиник в статусе объектов наследия.