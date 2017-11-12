В редакции нашей газеты открылась выставка работ казанца Тимура Гайнутдинова «Крымские зарисовки».



В июне этого года Тимур побывал в Крыму и свои впечатления от путешествия отразил в зарисовках, сделанных с натуры. Море, горы, солнце, небо… Живые эмоциональные наброски сделаны на самых обычных листах бумаги масляной пастелью.

- Я учился в художественной школе и после 10 лет не рисовал. А несколько лет назад во мне вдруг проснулась тяга к живописи. Работал акриловыми красками. Позже открыл для себя необычный материал - пластилин. Оказалось, им можно рисовать все что угодно: пейзажи, натюрморты, портреты, абстракции. К счастью, сегодня огромный выбор пластилина разных цветов и фактуры, - рассказал Тимур. - Рисую на стекле, и получается двусторонняя работа. Под стеклом пластилин смотрится совсем необычно, и не сразу догадаешься, что это за материал. А лицевую сторону картины покрываю лаком, получается совсем другая фактура.

Но пластилин неудобно использовать в путешествиях - он довольно тяжелый и им легко запачкаться. Поэтому в дорогу я беру масляную пастель. Она в компактной коробочке, множество цветов и оттенков. Цвета чистые, сочные, яркие, солнечные… И что важно, работы, сделанные масляной пастелью, не такие капризные при перевозке: они не осыпаются, как обычная пастель. В общем, это идеальный материал для зарисовок с натуры.