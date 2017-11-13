Персональная выставка живописца Александра Иншакова, руководившего художественной школой, Казанским художественным училищем и Государственным музеем изобразительных искусств РТ, открывается завтра в Национальной художественной галерее «Хазинэ» на территории Казанского кремля.

Выставка приурочена к 70-летию со дня рождения художника. Признанный пейзажист, педагог, деятель искусств и сейчас продолжает плодотворно работать в Казани. Народный художник РТ Александр Иншаков является участником всех республиканских выставок начиная с 1972 года. Он родился в 1947 году в столице ТАССР. Окончил Казанское художественное училище (в настоящее время - КХУ имени Н.И.Фешина) и художественно-графический факультет Чувашского государственного педагогического института.

На выставке будет экспонировано более 40 работ, разнообразных не только по технике, но и по жанру: натюрморт, портрет, камерный и индустриальный пейзаж, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ. Произведения Иншакова всегда узнаваемы: их своеобразие во многом связано с его способностью почувствовать и передать особое переходное состояние природы, когда все хрупко и изменчиво. Его больше волнует мир, лишенный определенности, где на мгновение привлекает внимание красота осени или дождь в порту.