Все мы знаем, насколько опасен инсульт. Прежде всего речь идет о его последствиях - это частичный или полный паралич, нарушения зрения, слуха, дефекты речи, потеря памяти. Однако, к счастью, существуют различные меры, способные значительно снизить риск развития этого опасного заболевания.



В рамках школы пациентов по инсульту, проходившей в Казани, врачи подробно остановились на трех моментах - нарушении памяти, а также на питании и физической активности как способах профилактики. В частности, для собравшихся был проведен мастер-класс по скандинавской ходьбе и парным танцам. Особую заинтересованность он вызвал у пожилых людей.

Палки в руки - и вперед!

Врачи рассказали, что первым фактором риска развития инсульта является гипертония, а вторым - низкая физическая активность. Так что старайтесь проводить время в движении. К примеру, можно заняться скандинавской ходьбой или парными танцами. Специалисты отметили, что скандинавская ходьба очень полезна. Она улучшает работу сердца и легких, координацию, повышает выносливость, тренирует около 90% всех мышц тела, сжигает до 45% больше калорий, чем обычная ходьба, идеальна для исправления осанки. Этот вид физической активности является отличной аэробной нагрузкой для пожилых людей.

Чтобы начать занятия по скандинавской ходьбе, нужно всего лишь подобрать спортивный костюм, удобную обувь и специальные палки. Для определения правильной длины палок необходимо использовать следующую формулу: рост в сантиметрах умножить на коэффициент 0,68. То есть при росте 160 см высота палок составит 108,8 см. Для проверки ставим палки вертикально, держимся за рукоятку, и угол в локте должен составить 90 градусов. Если так, значит, вы все верно подобрали.

Что касается самой техники ходьбы, то здесь главное - не спешить, шагать медленно и спокойно. Начинаем движение в следующем положении: руки расслаблены и опущены вниз, палки находятся сзади, их концы свободно волочатся по земле. Одновременно с шагом правой ногой выносится вперед левая рука и наоборот. Основное действие - плавный, мягкий перекат с пятки на носок. При движении руки назад кисть расслабляем, рукоятку отпускаем, при движении вперед захватываем палку и опираемся на нее. Дыхание синхронизируем с шагом. Также для собравшихся провели мастер-класс по парным танцам, а именно по хастлу. На сцену вышли желающие попробовать свои силы. Зазвучала музыка. Танцевальные элементы оказались достаточно простыми, к тому же у всех поднялось настроение.

Из спелого винограда - в сухой изюм

В мире проживают около 47,5 миллиона человек с диагнозом «деменция». Большинство случаев вызвано болезнью Альцгеймера. Прогрессирующая гибель клеток головного мозга, а также уменьшение мозгового вещества в объеме - вот что происходит с мозгом при болезни Альцгеймера. Образно говоря, это можно сравнить с тем, как спелый виноград превращается в сухой изюм. Инсульт является второй по частоте причиной развития деменции. Частота когнитивных нарушений после инсульта достигает 70 процентов. Но чаще всего инсульт является не первопричиной, а событием, которое пробуждает скрыто протекающую болезнь Альцгеймера.

- Чаще всего мы имеем дело с пожилыми людьми, - отметила врач-невролог кабинета памяти МКДЦ Юлия Житкова. - Нарушение памяти - это все-таки удел пожилого человека. В отличие от физических способностей, которые с возрастом немного угасают, ограничивают человека в повседневной жизни, сила интеллекта остается с нами надолго. Однако есть такие заболевания, которые могут у нас ее отнять. Это когнитивные нарушения. Тяжелым нарушением когнитивных функций является деменция, или слабоумие в переводе с латинского языка. Мы не знаем точно, сколько в России пациентов с деменцией. Отсутствует строгая система учета. По данным различных источников, полученным в 2013 году, это порядка 2 миллионов человек.

Каждый пятый россиянин сталкивается с деменцией - у себя, своих родственников или знакомых. Люди зачастую принимают симптомы болезни за нормальные признаки старения. Однако стереотип, что пожилой человек все забывает, неверен. Болезнь Альцгеймера, как правило, проходит в три стадии. В начале развитие заболевания очень медленное и незаметное. У пациента могут наблюдаться забывчивость, потеря счета времени. На умеренной стадии симптомы уже бросаются в глаза. Окружающие замечают повторение одних и тех же вопросов, проблемы с памятью, мышлением, ориентацией в пространстве. При этом пациент еще сохраняет самостоятельность, но требует каждодневного присмотра. Тяжелая стадия приводит пациента к полной инвалидности. Это состояние, при котором человек полностью зависит от сторонней помощи.

О калориях

Врач ЛФК «Академии хоккея «Ак Барс» Руфина Хисамиева рассказала об основных принципах правильного питания - энергетическом равновесии и сбалансированности. Она отметила, какой должна быть суточная норма калорий в зависимости от пола, возраста и физической нагрузки.

Сначала о тех, чья деятельность не связана с физическим трудом.

Суточная норма мужчин 18 - 40 лет составляет 2800 - 3200 ккал, 40 - 60 лет - 2600 - 3000 ккал, от 60 лет - 2400 - 2800 ккал.

Суточная норма женщин 18 - 40 лет составляет 2400 - 2600 ккал, 40 - 60 лет - 2200 - 2500 ккал, от 60 лет - 2000 - 2300 ккал.

Если же ваша деятельность связана с большими физическими усилиями, то эти значения возрастают. Так, суточная норма мужчин 40 - 60 лет в этом случае составит от 2900 до 3600 ккал, а женщин 18 - 40 лет - от 2700 до 3300 ккал.

Сбалансированность же питания - это правильное соотношение белков, жиров и углеводов. К примеру, источниками белков являются рыба, бобовые, орехи, творог, яйца и грибы. В сутки необходимо употреблять 1 грамм белка на 1 кг массы тела. Если вы весите 60 кг, то вам требуется в день 60 граммов белка. Что касается углеводов, то сложные углеводы специалист назвала более полезными. Они входят в состав бобовых продуктов, твердых сортов пшеницы, зернового хлеба, овощей. Наконец, питаться необходимо не менее 4 раз в день, в идеале - 5 - 6 раз. Лишние калории и переедание не добавят здоровья.