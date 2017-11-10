Диспансеризацию можно смело включить в число самых обсуждаемых медицинских тем. По популярности она уступает разве что спорам о прививках. Граждане не могут сойтись во мнении о ее эффективности и необходимости. Кто-то считает, что эта процедура превращается в принудиловку, другие, наоборот, хотят, чтобы за неявку на диспансеризацию наказывали рублем.



Официально

Каждый год медики призывают граждан, очередь которых подошла, пройти диспансеризацию. Доктора подчеркивают, что это помогает выявить на ранней стадии множество заболеваний - сахарный диабет, болезни легких, системы кровообращения, а также онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. Женщинам проводят маммографию, мужчины проходят тест на ПСА (простатический специфический антиген). Действительно, все это очень важно.

Нам дается отличная возможность с помощью таких обследований распознать болезнь как можно раньше, чтобы получить эффективное лечение. Тем более диспансеризация проводится абсолютно бесплатно с периодичностью раз в три года в зависимости от года рождения. Чтобы ее пройти, нужно всего лишь обратиться в поликлинику по месту жительства и не забыть захватить с собой паспорт, полис и страховое свидетельство. Так почему же многих татарстанцев все еще не удается завлечь в процесс плановых обследований?

Неофициально

Перед медиками стоит задача охватить как можно больше пациентов. «Нужны люди. Из бюджета выделяются деньги, а проходить диспансеризацию многие не хотят, особенно работоспособное население. Для нас важен каждый человек, пришедший на осмотр», - сказала недавно знакомый врач одной из казанских поликлиник.

Подтвердил это случай, произошедший в нашей семье. Однажды мы с мамой сопроводили дедушку на прием к терапевту. Врач осмотрела его, сделала назначения, а потом начала уговаривать нас прийти на диспансеризацию. Но мы даже не были прикреплены к этой поликлинике, поэтому тема быстро закрылась.

Остаются вопросы и к качеству диспансеризации. Знакомый рассказал, что прошел обследования достаточно формально. У него измерили рост, вес, давление. Провели опрос-анкетирование. Также он прошел электрокардиографию. А вот, к примеру, флюорографии не было. Ему сообщили, что на нее можно взять дополнительное направление. К тому же знакомый не прошел консультации офтальмолога, невролога, уролога. Одних врачей не было, а к другим не положено по возрасту.

Кроме того, многие жалуются, что не могут пройти диспансеризацию, потому что работают и не имеют возможности лишний раз отпрашиваться.

Итог

Диспансеризация - это действительно отличная возможность пройти практически полный комплекс обследований, вовремя выявить болезни, узнать о возможных рисках, получить дальнейшие рекомендации. Пользы в этом много. Однако помимо цифр и планов важно уделить более пристальное внимание организации процесса и качеству таких обследований. Возможно, стоит в законодательном порядке обязать работодателей предоставлять сотрудникам время для медосмотров. Тогда люди наверняка сами потянутся в поликлиники на диспансеризацию.