Луна не только украшает небесную сферу, но и влияет на нашу земную жизнь. Стоит вспомнить хотя бы приливы и отливы. А что будет, если этого спутника нашей планеты не станет? Чем это может грозить человечеству?



Недавно американские ученые смоделировали ситуацию взрыва Луны. С их точки зрения, это наиболее вероятная причина ее исчезновения. Цель исследования - выяснить, к чему приведет такая ситуация.

Астрофизики США считают, что образовавшиеся при взрыве фрагменты могут попасть в океаны на Земле и спровоцировать сильнейшее цунами, которое затопит все живое. Кроме того, они заявили, в случае исчезновения естественного спутника наша планета начнет вращаться намного быстрее, от чего атмосферу просто «сдует». С исчезновением Луны изменится и наклон земной оси, что приведет к сильнейшим природным катаклизмам. В качестве наиболее вероятных причин взрыва «спутницы»

Земли ученые из Соединенных Штатов Америки назвали луч гамма-энергии, который выбрасывают умирающие звезды и который может задеть Луну.

Мы попросили прокомментировать эту новость директора Астрономической обсерватории им. В.П.Энгельгардта - межкафедрального образовательно-научного центра космических исследований и технологий института физики КФУ, профессора Юрия Нефедьева, который уже много лет занимается изучением Луны:

- Хочу отметить, что исследования «спутницы» Земли в Казанском университете ведутся более 100 лет, с 1901 года, практически с момента возникновения нашей обсерватории. В августе прошлого года в КФУ проходил международный астрономический симпозиум «Исследования Луны и космическое технологическое наследие», на котором ученые из разных стран представили новейшие научные результаты. Надеюсь, выражу общее мнение: в обозримом будущем никаких особенных эксцессов с Луной произойти не должно. Хотя, конечно, нужно понимать, что это небесное тело не будет вечным спутником Земли. Примерно через 5 - 8 миллиардов лет Солнце расширится до орбиты Земли и взорвется, уничтожив нашу планету. В результате этого взрыва Луна, которая с каждым годом отдаляется от Земли, покинет (согласно одной из теорий) нашу Солнечную систему.

Безусловно, Земля и Луна оказывают взаимное влияние друг на друга, лунная гравитация - виновница существующих на Земле приливов и отливов, которые определенным образом вызывают приливное замедление вращения этих небесных тел. Интересно, что в прошлом земные сутки составляли всего 6 часов. По словам Юрия Нефедьева, когда естественный спутник у нашей планеты только возник, то какое-то время находился очень близко от нее и приливы на Земле были просто гигантскими - они достигали 100 метров в высоту.

Юрий Анатольевич, который является не только директором обсерватории, но еще и профессором кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов, утверждает: «Смоделировать можно все что угодно, но это не означает, что это когда-либо произойдет. Вероятность события, которое наши американские коллеги нарисовали, ничтожно мала. Но если Луна подвергнется экстремальным воздействиям, то вполне возможно, все будет происходить по описанному ими сценарию и человечество погибнет. Но как можно строить модели для Луны и при этом считать, что Земля будет находиться где-то в стороне и на нее будут оказывать воздействие только побочные эффекты? Такие модели могут быть интересны только любителям острых ощущений. Существует множество более реальных угроз человечеству, чем исчезновение Луны, и одна из самых главных - мы сами».