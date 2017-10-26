На территории Республики Татарстан, по данным на 1 ноября, насчитывается более 74 тысяч зон с особыми условиями использования территории. Приобретающим недвижимость в таких местах необходимо учитывать особенности использования земельного участка.



Земельный участок, попавший в границы охранной зоны, вполне законно может быть продан или подарен. Однако собственник должен знать, что существуют ограничения в использовании такого земельного участка. Разъяснения дают специалисты Управления Росреестра по РТ.

К зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные, зоны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ.

К примеру, в охранных зонах электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства. На земельных участках, на которых размещены объекты системы газоснабжения, не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Если строительство на таком земельном участке и возможно (не в пределах минимальных расстояний), то следует помнить, что до его осуществления необходимо получить согласования с соответствующими организациями. Иначе есть риск, что вашу постройку впоследствии могут признать самовольной. Таким образом, приобретая объект недвижимости, входящий в зону с особыми условиями использования территории, необходимо соблюдать ограничения, установленные для указанной зоны.

При заключении договора продавец обязан предоставить покупателю имеющуюся у него информацию об обременениях земельного участка и ограничениях его использования. Иными словами, если продается земельный участок, расположенный в охранной зоне, то стороны при составлении договора купли-продажи должны указать на наличие соответствующего ограничения права в связи с имеющейся охранной зоной. В случае непредоставления продавцом информации о вхождении участка в зону с особыми условиями использования территории покупатель вправе требовать уменьшения покупной цены или расторжения договора купли-продажи земельного участка и возмещения причиненных ему убытков. Как показывает судебная практика, суды выносят решения о расторжении договора по указанному основанию.

Поэтому при приобретении объекта недвижимости необходимо проверить информацию о вхождении объекта в зону с особыми условиями использования территории и узнать о том, какие ограничения по использованию содержит имеющаяся зона.

Получить информацию о наличии охранной зоны на объекте недвижимости можно двумя способами:

1. Прочитать об ограничениях на земельный участок на сайте ФГБУ «ФКП Росреестра» в разделе «Сервисы» - «Узнать об ограничениях на земельный участок».

2. Заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости.