Сегодня Общественная палата Республики Татарстан в преддверии IV Республиканского форума социально ориентированных некоммерческих организаций проводит секцию на тему «Роль институтов гражданского общества в развитии общественного контроля через эффективное взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления».



В работе секции примут участие представители АНО республики, общественных организаций и муниципальных образований Татарстана. Среди тем обсуждения - «Общественный контроль в сфере ЖКХ», «Взаимодействие НКО с органами государственной власти на примере государственно-частного партнерства» и ряд других важных направлений взаимодействия власти и общественных институтов. Заседание пройдет в Малом зале Госсовета РТ.

Форум социально ориентированных некоммерческих организаций - это платформа общения и обмена мнениями представителей органов государственной власти и местного самоуправления, бизнеса, научного сообщества, средств массовой информации. Такой обмен мнениями позволяет выявить проблемы развития Республики Татарстан, разносторонне рассмотреть уровень и перспективы развития гражданского общества, его сотрудничества с государством.