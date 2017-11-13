Проверить безопасность газоснабжения жилых объектов поручил Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе традиционного республиканского совещания в Доме Правительства РТ.



В работе принял участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Выступая на совещании, министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Рафис Хабибуллин напомнил, что 9 ноября в Ижевске из-за взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда жилого дома. По последним данным, трагедия унесла жизни 7 человек.

«С учетом высокого уровня газификации республики данная проблема для нас также является актуальной. К сожалению, подобные происшествия происходили и в Татарстане: в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске», - сказал он.

Он отметил, что в прошлом году в республике было зафиксировано 9 случаев отравления угарным газом, в результате чего погибли 3 человека и пострадали 27 граждан. «В связи с этим я прошу обратить особое внимание на исправность системы вентиляции жилых домов», - подчеркнул Рафис Хабибуллин.

Обращаясь к Минтрансу РТ, Рафис Хабибуллин попросил совместно с транспортными организациями провести проверку техники, оснащенной газовым оборудованием.

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение руководителям муниципальных образований республики провести профилактические мероприятия по недопущению трагических происшествий, связанных с газоснабжением. Также он призвал организовать разъяснительную работу с населением о правилах безопасного пользования газовым оборудованием.