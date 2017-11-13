На днях встречал гостей из Москвы. На перроне железнодорожного вокзала звучал марш.



Приехавшие москвичи впервые оказались в столице Татарстана и были приятно удивлены, что их встречают с музыкой. Сообщил им, что это марш известного татарского композитора Салиха Сайдашева, посвященный Красной Армии. Ему в центре Казани установлен памятник, который мы обязательно увидим, когда будем гулять по городу.

От кремля, набережной, парков и многих других мест города гости были в восторге! Но когда мы подошли к памятнику великому композитору, установленному на пересечении улиц Татарстан и Лево-Булачной, перед зданием бывшего Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета, мне стало стыдно. Памятник величественный, но вокруг него творится безобразие…

Плитка на ступеньках площади отваливается, вокруг много разных надписей, в том числе и непристойных. И это в самом оживленном для туристов и горожан месте, напротив театра им. Камала! Чем композитор обидел казанцев? Как патриот своей столицы я, конечно, защищал честь Казани перед гостями как мог. И не сказал им о том, что подобное происходит здесь уже несколько лет. У городских служб, отвечающих за внешний вид площадей, до этой, видимо, пока руки не доходят.

Краснеть во второй раз перед гостями пришлось, когда провожал их обратно в Москву. Вместе с ними пришлось ужаснуться виду постройки, что недалеко от железнодорожного вокзала. Рядом с гостиницей «Волга» и симпатичной заправкой в форме шатра за забором давно стоит здание-призрак с выбитыми окнами. Его даже не закрыли ради приличия баннером. Хорошо видно, что все заросло там сорными деревьями и завалено мусором. Гости заметили, что пассажиры, прибывающие на главный вокзал Казани, видят это из окон вагонов и рассуждают, что подобные «визитные карточки», конечно, не красят город.

Про состояние памятника Серго Орджоникидзе, что в Соцгороде, больно писать. Его просто убрали из-за большой степени износа конструкции. Мы молча постояли с гостями у развалин, оставшихся от постамента, наспех прикрытых дощатой изгородью. Вокруг мусор и грязь, а осенняя листва замела все тропинки к былому памятнику «железному» наркому промышленности. Нет памятника - нет проблем?

Мы, казанцы, любим свой город. Радуемся тому, как много у нас возводят новых культурных, спортивных и социальных объектов. На следующий год ждем на чемпионат по футболу гостей со всего мира. Хотелось бы, чтобы подобные досадные «мелочи» не портили облик города и впечатление о нем и о нас, казанцах.