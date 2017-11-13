В этом году в столице Татарстана благоустроили шесть парков, а также два водоема.



На эти цели было выделено более 1 млрд рублей: 282 млн рублей из федерального бюджета, 481 млн рублей из республиканского, около 300 млн рублей привлекли благодаря поддержке социально ответственных предприятий и организаций.

Об этом на «деловом понедельнике» в исполкоме города сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

В список благоустроенных парков и водоемов входят: парк «Крылья Советов», Горкинско-Ометьевский лесопарк, парк «Калейдоскоп» по ул. Сыртлановой, парк Победы, парк им. Урицкого, парк «Черное озеро» и Ленинский садик, набережная озера Кабан и система озер Лебяжье.

Самым масштабным проектом этого года стал первый этап экореабилитации системы озер Лебяжье. Заполнение озер водой началось 9 октября. В результате площадь территории с береговой зоной увеличена с 8 га до 36 га. Сейчас Большое и Светлое озера заполнены на три четверти.

Председатель комитета внешнего благоустройства отметил, что первый этап проекта российско-китайского консорциума Turenscape по реконструкции набережной озера Кабан включает в себя устройство дорожек на сваях, амфитеатра, каскадов водных растений, смотровой площадки, расширение пешеходной зоны с устройством велодорожек.

- Полностью преобразился детский парк на ул. Сыртлановой «Калейдоскоп». В разработке проекта активное участие приняли местные жители. Объект сохранил свое детское направление. Было решено оставить качели и фигуры животных. В парке появилась новая сцена, а также скульптуры, существовавшая ранее крепость превратилась в лабиринт. Парк получился ярким, отражающим название «Калейдоскоп», предложенное архитекторами, - рассказал Игорь Куляжев.

В рамках реконструкции парка «Крылья Советов» в этом году была обустроена зона за ДК им. Ленина, что позволило создать единое пространство Дворца культуры и парка. В данной зоне уже установлена художественная подсветка и оборудована детская площадка. Сейчас обновляются бюсты и статуи.

По словам Игоря Куляжева, в Горкинско-Ометьевском лесопарке завершается комплекс работ второго этапа благоустройства - оборудование зон памп-трека и воркаута, устройство освещенной лыжной трассы, площадки для выгула собак, дополнительных парковочных мест. А в парке им. Урицкого в чаше котлована оборудован круглогодичный зеленый амфитеатр, появился островок с устройством перголы, установлено дополнительное освещение, ведутся работы на зоне экстрим-парка.

В настоящее время продолжаются работы по реконструкции лестницы в Ленинском садике и благоустройству «Черного озера». Завершается реставрация чаши озера, которая зимой будет использоваться в качестве катка.