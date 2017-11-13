Сборная Татарстана завоевала семь наград - три золотых и четыре серебряных - на проходившем в Екатеринбурге с 3 по 7 ноября IV Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2017.

За медали по 30 компетенциям боролись 300 молодых рабочих. По традиции параллельно со взрослыми состязались 126 школьников в возрасте от 14 до 16 лет. На этот раз соревнования среди юниоров были организованы по 19 компетенциям. В общей сложности выступления увидели 30 тысяч посетителей, сообщает ИА «Татар-информ».

Татарстан был представлен в пяти компетенциях WorldSkills Hi-Tech 2017 (с 18 до 28 лет) и в шести компетенциях WorldSkills Junior (с 14 до 16 лет). Студенты и школьники из РТ стали призерами и победителями в шести компетенциях.

Так, учащийся детского технопарка «Кванториум» Денис Касьянов завоевал золотую медаль в компетенции «Промышленная робототехника». В «Обслуживании авиационной техники» серебряной награды удостоена Роза Кашапова, студентка Казанского авиационно-технического колледжа имени П.В.Дементьева. Ученики 9-го класса Столбищенской средней школы Владислав Дюбанов и Айрат Абдраков стали обладателями золотой медали в компетенции «Мобильная робототехника (14+)».

В «Инженерном дизайне CAD (14+)» учащиеся 8-го класса инженерного лицея для одаренных КНИТУ (КАИ) имени А.Н.Туполева Илья Посмыгаев и Суфия Меннибаева завоевали золотую и серебряную награды соответственно. Другой ученик того же лицея - их сверстник Кирилл Калинич - удостоен серебряной медали в компетенции «Технологии композитов (14+)». А в «Производственной сборке изделий авиационной техники (14+)» аналогичную награду получили еще трое воспитанников того же учебного заведения - Савелий Дорохов, Георгий Лепинский и Данил Самихин.