В минувшие выходные в Казани школьники 10 - 11-х классов демонстрировали свои физические возможности.

На легкоатлетическом манеже Центрального стадиона они сдавали нормы ГТО в рамках всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В торжественном открытии испытаний принял участие президент региональной общественной организации "Готов к труду и обороне" Эдуард Иванов, сообщает ИА «Татар-информ».

«Запомните, пожалуйста, сегодняшний день, ведь это начало ваших серьезных испытаний. Кто-то из вас пробежит хорошо, кто-то не очень, кто-то подтянется не так, как ожидал, но все равно это ваш шанс проявить себя. Но и не забывайте о своем здоровье. Если кто-то из вас во время прохождения испытаний почувствует себя плохо, пожалуйста, сразу обращайтесь к врачам и прекращайте сдачу нормативов. Это очень важно», - обратился к ребятам Эдуард Иванов.

Школьники сдавали нормативы по бегу, отжиманию, подтягиванию, выполняли упражнения на гибкость, выносливость. Как отметил куратор по внедрению комплекса ГТО в Казани Артур Сабитов, испытания будут проводиться два месяца.

«Это очень масштабное мероприятие. По сдаче норм ГТО такое организовано впервые. Я даже позволю себе сказать, что впервые в истории России, поскольку принимать участие в комплексе будет рекордное число школьников. Дети очень заинтересованы в получении золотых значков, ведь они дают дополнительные баллы к ЕГЭ», - рассказал на открытии мероприятия Артур Сабитов.

За два дня проведения испытаний более 2 тысяч казанских школьников приняли участие в сдаче норм ГТО. В прошлом году состязания собрали только около 700 участников.