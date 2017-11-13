В китайском Эймешане завершился VII чемпионат мира по традиционному ушу (кунг-фу).

Турнир, по праву считающийся «Олимпиадой боевых искусств», проходит раз в два года, собирая лучших бойцов планеты – на этот раз собралось 3800 человек из 56 стран мира.

В сборной России участвовали и бойцы из Татарстана – они принесли в копилку сборной России девять медалей. Ильяс Хуснутдинов стал лучшим в чаньцюане и серебряным призером в шаолинь дао. Александр Емельяненко завоевал два «золота» в таолу стиль собаки и наньдао, Никита Титов был первым в таолу синь, а Игорь Мороз стал первым в демонстрации стиля шаолинь. Камила Имангулова завоевала «серебро» в программе багуа цюань и «бронзу» в таолу багуа. А Идалия Гафарова стала серебряным призером в наньдао.