С 5 по 12 ноября в Тбилиси прошел 5-й этап Кубка мира по русским шашкам.

Успешно выступил заместитель директора по учебно-спортивной части ГАУДО «ЦСДЮШШОР им. Р.Г. Нежметдинова», международный гроссмейстер Дмитрий Цинман, завоевавший золотую медаль в молниеносной программе и серебряную медаль в быстрой игре. В турнире по классической игре Цинман занял четвертое место.

Перед шестым туром (Санкт-Петербург, 2-10 декабря) Цинман вышел на первое место по молниеносной программе и идет вторым в классической программе.