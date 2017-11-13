В следующем году студотряды России отметят 55-летний юбилей со дня их основания.

В Татарстане более 10 тысяч студентов каждый год принимают участие в реализации крупных и важных проектов - это строительство и ремонт жилых домов, социальных объектов, работа на различных предприятиях республики, в сфере здравоохранения и сельском хозяйстве.

Об итогах работы и перспективах развития студотрядов в ходе пресс-конференции рассказали заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Рустам Гарифуллин, директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Ринат Садыков, комиссар строительного отряда в 1972 - 1976 гг., ветеран движения студенческих отрядов РТ Владимир Николаев и боец студенческого медицинского отряда «Храброе сердце» Айгуль Валиева.

Количество участников студотрядов с каждым годом растет: еще в 2010-м в них трудились 9136 человек, в текущем году они объединили 10267 представителей студенчества. Наиболее высокие темпы развития стройотрядовского движения демонстрируют Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Заинск, Бугульма и Чистополь.

Как отметил Рустам Гарифуллин, наиболее популярные направления в стройотрядах строительное, сервисно-транспортное и образовательное. По мнению замминистра, трудовая деятельность помогает студенту формироваться как специалисту, готовит его к будущей профессии. Согласились с ним и коллеги: Ринат Садыков в своем выступлении отметил, что студенты, за плечами которых работа в стройотрядах, демонстрируют более высокую конкурентоспособность, нежели их однокашники. Владимир

Николаев в свою очередь заметил, что во времена его студенчества не существовало современного обилия конкурсов и проектов, которые помогают молодежи реализовать себя в качестве руководителя. Студотряды в этом отношении давали неоценимый опыт.

В Казани наиболее активно движение студотрядов развивается в КГАСУ и КГЭУ. Среди районных учебных заведений были отмечены Елабужский институт КФУ, Альметьевский нефтяной институт, Чистопольский политехнический техникум.

Кстати, история студенческих трудовых отрядов республики берет начало с 1963 года.