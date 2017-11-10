15 ноября, в Международный день вторичной переработки, в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан пройдет День открытых дверей, который направлен на привлечение внимания населения к вопросам обращения с отходами.

В этот день каждый желающий сможет сдать в пункт приема отработанные батарейки, а взамен получить приятный подарок. Мероприятие пройдет с 9 до 18 часов по адресу: Павлюхина, 75, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, сбор отработанных химических источников тока (батареек), помимо Министерства экологии Татарстана, организован еще в 30 точках города Казани. Специализированные урны размещены:

- в Государственном Совете РТ (пл. Свободы, 1), в Министерстве земельных и имущественных отношений РТ (ул. Вишневского, 26), в Министерстве лесного хозяйства РТ (пр. Ямашева, 37а), в Министерстве образования и науки РТ (ул. Кремлевская, 9), в Министерстве промышленности и торговли РТ (ул. Островского, 4), в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ (ул. Кремлевская, 13), в Министерстве экономики РТ (3 контейнера – ул. Московская, 55), в Управлении Федеральной службы в сфере природопользования по РТ (ул. Вишневского, 26а), в Комитете ЖКХ Казани (ул. Кремлевская, 11), в Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ (3 контейнера – ул. Кремлевская, 18), в КГЭУ (ул. Красносельская, 51), в торговом комплексе «Савиново» (пр. Ямашева, 93), в ТРК «Тандем» (пр. Ибрагимова, 56), в ГТРК «Корстон» (ул. Ершова, 1а), в ТЦ «ГоркиПарк» (ул. Р. Зорге, 11б), в ТЦ «Порт» (Оренбургский тр., 158а), в ТРЦ «Франт» (ул.Фучика, 90), в ТЦ «Проспект» (пр. Победы, 50а), в ТРЦ «Южный» (пр.Победы, 91), в гипермаркете «Selgros Cash&Carry» (Мамадышский тр., 32), в гипермаркете «Мetro Cash&Carry» (ул. Вахитова, 4), в магазинах для дома и дачи «Леруа Мерлен» (пр. Амирхана, 3, Оренбурский тракт, 174), в супермаркетах «Бахетле» (пр. Ямашева, 71а, Оренбурский тракт, 22а, ул. Павлюхина, 57).